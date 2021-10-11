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Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu

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Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan kağıt fabrikasında incelemelerde bulunarak, fabrika sahibi ve çalışanlarının üzüntüsünü paylaşıp, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

KAYSERİ (Habermetre) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan kağıt fabrikasında incelemelerde bulunarak, fabrika sahibi ve çalışanlarının üzüntüsünü paylaşıp, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 39. Sokak'ta faaliyet gösteren Sinan Çapar'a ait Parteks Kağıt Fabrikası'nda gece çıkan yangın kısa sürede büyürken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına anında müdahalede bulundu.

12 ARAÇ, 47 PERSONELLE 6 SAATTE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

12 araç, 47 personel ile yangına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlerin yükseldiği yangını 6 saatte kontrol altına aldı. Fabrikada yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, olay yerine giderek, hem geçmiş olsun dileklerinde bulundu hem de yangın çıkan fabrikada incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, yangın hakkında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve Parteks Kağıt Fabrikası sahibi Sinan Çapar'dan bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan ve fabrikanın sahibi Sinan Çapar'a geçmiş olsun dilekleri ile sözlerine başlayan Başkan Büyükkılıç, yangının 13 bin dönümlük bir alanda çıktığı, yangının söndürülmesi için gerek Büyükşehir Belediyesi, gerek Organize Sanayi itfaiyesi, gerekse de belediyelerin her konuda destek sağladığını, kağıt fabrikası olduğu için yangının kontrol altına alınmasının uzun sürdüğünü belirtti.

"SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUZ"

Büyükkılıç, yangının soğutma aşamalarının devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Tamamı yanmış ve zarar görmüş durumda. Büyük geçmiş olsun. Söndürme ve soğutma aşamaları devam ediyor. Üzerimize ne düşüyorsa yapma konusunda, gerek daire başkanımız ile geceden beri irtibat halindeyiz, devamlı takip ettik, gerekse çevre birimimizdeki kardeşlerimize talimat verdik, gerekeni yapacağız. Söyleyecek söz bulamıyoruz, sözün bittiği yer. Gerekli çalışmaların bundan sonraki süreçte yapılması gereken boyutunu ilgilendirdiği anlayışıyla geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. "

Parteks Kağıt Fabrikası sahibi Sinan Çapar da, yangının çıktığı ilk andan itibaren gece boyunca ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir İtfaiyesi'nin 12 araç, 47 personel ile müdahale ettiği yangına, Kayseri OSB İtfaiyesi ise 11 araç ve 26 personel destek verdi.

Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu

Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu

Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu

Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu

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Haber: Başkan Büyükkılıç, Yangın Çıkan Fabrikada İncelemelerde Bulundu - Haberler
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