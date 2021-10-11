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Son dakika haber | Ağ çekerken fenalaştı, hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Ağ çekerken fenalaştı, hayatını kaybetti Denizde ölen kaptanın cenazesi barınağa getirildi Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde ağ çektiği sırada fenalaşan kaptan yaşamını yitirdi.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Ağ çekerken fenalaştı, hayatını kaybetti

Denizde ölen kaptanın cenazesi barınağa getirildi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde ağ çektiği sırada fenalaşan kaptan yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre av için Güllük Körfezi'ne açılan Mandalinci -2 isimli balıkçı teknesinin kaptanı 66 yaşındaki 2 çocuk 4 torun sahibi Ali Özgün, ağ çektiği sırada aniden fenalaştı.

Kaptan olduğu yere yığılırken teknedeki 4 kişi, kaptanın yardımına koştu. Teknede yaşamını yitiren Ali Özgün'ün cenazesi Torba Balıkçı Barınağı'na getirildi. Acı haberi alan kaptanın yakınları barınağa geldi. Barınağa ayrıca Sahil Güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi de sevk edildi.

Teknede yapılan incelemenin ardından kaptanın cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, daha sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaptanın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Son dakika haber | Ağ çekerken fenalaştı, hayatını kaybetti

Son dakika haber | Ağ çekerken fenalaştı, hayatını kaybetti

Son dakika haber | Ağ çekerken fenalaştı, hayatını kaybetti

Son dakika haber | Ağ çekerken fenalaştı, hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Son Dakika Haberleri
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