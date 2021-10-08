Son dakika haber! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler
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Son dakika haber! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberler: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Murat Polat (21), arkadaşına ait olduğu belirtilen evin damında yalnız olduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının gerçekleştiği yerde inceleme yapan ekipler, 20'ye yakın boş kovan buldu.

Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haber! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haber! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haber! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri
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