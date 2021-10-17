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Son dakika haber! 17 yaşındaki oğlunun tabanca temizlerken vurduğu kadın öldü

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber! 17 yaşındaki oğlunun tabanca temizlerken vurduğu kadın öldü

Son dakika haberleri: KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde Y.E.Ç. (17) babasına ait ruhsatlı tabancayı temizlediği sırada kazara annesi Müzeyyen Ç.'yi (44) vurdu.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde Y.E.Ç. (17) babasına ait ruhsatlı tabancayı temizlediği sırada kazara annesi Müzeyyen Ç.'yi (44) vurdu. Başından yaralanan anne olay yerinde hayatını kaybetti, Y.E.Ç. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çiçekyayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.E.Ç. muhtar babası Cevdet Ç.'nin ruhsatlı tabancasını temizlerken silah ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, 3 çocuk annesi Müzeyyen Ç.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Müzeyyen Ç.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Lise öğrencisi Y.E.Ç ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Müzeyyen Ç.'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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