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Son dakika haber! 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Son dakika haberler: AYDIN merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.

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AYDIN (DHA) - AYDIN merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Savcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu bazı polislerin ankesörlü telefonla örgütün 'mahrem imam'ları ile görüştüğü tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Aydın merkezli Ankara, Batman, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, Konya, Malatya, Manisa, Muğla ve Ordu'da operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonlarda, 6'sı Aydın'da olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı. Ankesörlü telefonla 'mahrem imam'lar ile görüştükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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