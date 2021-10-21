Son dakika gündem: Tokat'ta askeri bando takımı konser verdi
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Tokat'ta, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bando Takımı konser verdi.
TOKAT (AA) - Tokat'ta, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bando Takımı konser verdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Sakarya Meydan Mu haberesinin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde bando takımı sevilen marş ve parçaları seslendirdi.
Konseri Tokat Valisi Ozan Balcı, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler izledi.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri