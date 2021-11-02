Son dakika gündem: Samsun'da eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişiyi polis etkisiz hale getirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Samsun'da eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişiyi polis etkisiz hale getirdi

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişi, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişi, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde E.D. (39) isimli kadın ile eşi A.D'nin (22) rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açamayan polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi.

E.D. ile kocası A.D'nin bıçakla zorla içeride tutulduğunu gören ekipler, zor kullanarak A.Y'yi (37) etkisiz hale getirdi.

Şüpheli, kelepçe takılarak polis otosuna bindirildi.

E.D. ve A.D. ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

A.Y'nin, E.D'nin eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi.

Son dakika gündem: Samsun'da eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişiyi polis etkisiz hale getirdi

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı

Hırsızlık için markete giren şahıslar, çıkışta kendilerini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı

 Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu

Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title