MSB: "2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyonu bölgelerinde tespit edilen 2 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

(Mevlüt İşli/İHA)

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