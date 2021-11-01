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Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Başer idaresindeki 46 E 8559 plakalı otomobil, Elbistan-Nurhak kara yolunda devrildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Başer'in İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay olduğu öğrenildi.

Başer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri
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