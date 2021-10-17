Son dakika gündem: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE METRO İNŞAATINDA KAZA 3 YARALI - Haberler
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Son dakika gündem: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE METRO İNŞAATINDA KAZA 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İstanbul Havalimanı Metrosunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu işçiler metrelerce aşağı düştü.

Taylan ERGÜN/İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de Halkalı- İstanbul Havalimanı Metrosunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu işçiler metrelerce aşağı düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

Son dakika gündem: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE METRO İNŞAATINDA KAZA 3 YARALI

Son dakika gündem: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE METRO İNŞAATINDA KAZA 3 YARALI

Son dakika gündem: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE METRO İNŞAATINDA KAZA 3 YARALI

Son dakika gündem: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE METRO İNŞAATINDA KAZA 3 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE METRO İNŞAATINDA KAZA 3 YARALI - Haberler
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