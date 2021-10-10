Düğün magandası ortalığı kana buladı! Kendisi yaralandı, vurduğu kadın hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Maden Mahallesi Boştepe mevkisinde yapılan düğünde A.G., tabancayla havaya ateş açtı.

KENDİSİ YARALANDI, BİR KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Silahtan çıkan kurşunlar A.G. ile Altun Hülya Şimşek'e isabet etti. A.G. ile Şimşek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bölgesine kurşun isabet eden ve durumu ağır olan Şimşek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Silahı ateşleyerek kendisini yaralayan A.G.'nin de polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.