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Son dakika gündem: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 2-8 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (25 Eylül-1 Ekim) İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük olduğunu belirtti.

İllere göre 2-8 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları (yüksekten düşüğe doğru) şöyle gerçekleşti:

"Zonguldak (551,76), Kastamonu (538,56), Düzce (522,39), Trabzon (462,37), Tokat (459,81), Ordu (459,68), Sakarya (448,76), Çorum (436,31), Bolu (415,50), Kocaeli (413,92), Samsun (413,18), Karabük (408,02), Kütahya (397,44), Bursa (394,22), Giresun (394,01), Rize (392,61), Kırıkkale (386,79), Malatya (362,58), Ankara (356,49), Kayseri (358,85), Ardahan (350,45), Kırşehir (345,21), Erzincan (337,41), Bilecik (335,14), Bingöl (330,41), Bartın (321,64), Kahramanmaraş (303,64), Yozgat (299,22), Amasya (297,47), Elazığ (293,05), Uşak (289,36), Kars (282,88), İstanbul (274,98), Sivas (269,07), Kilis (268,22), Yalova (263,36), Nevşehir (260,69), Karaman (257,34), Erzurum (257,03), Çankırı (251,52), Balıkesir (241,48), Sinop (239, 77), Konya (235,29), Niğde (234,76), Artvin (225,96), Eskişehir (223,89), Afyonkarahisar (220,79), Manisa (219,22), Gümüşhane (211,01), Adıyaman (209,34), Ağrı (201,14), Adana (195,15), Hatay (190,56), Kırklareli, (188,26), Bayburt (179,47), Muş (179,27), Burdur (177,47), Isparta (173,52), Osmaniye (172,45), Denizli (168,12), Iğdır (167,4), Edirne (162,69), Tekirdağ, (156,42), Gaziantep (152,54), Mersin (143,68), Çanakkale (142,55), Hakkari (132,26), Aksaray (128,13), Tunceli (121,04), Şanlıurfa (117,57), Bitlis (113,11), Diyarbakır (99,36), Batman (96,09), Mardin (75,35), Aydın (49,24), İzmir (48,95), Siirt (48,33), Muğla (47,06), Antalya (43,21), Şırnak (39,42), Van (33,41).

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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