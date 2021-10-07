Son dakika haberleri! Malaklı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Malaklı hırsızlığı güvenlik kamerasında

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Aksaray'da malaklı çiftliğindeki köpek hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da malaklı çiftliğindeki köpek hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Topakkaya Beldesinde Yaşar Bedenli'ye ait malaklı çiftliğinden, 5 Ekim'de sahibinin "Martin" adını verdiği köpek, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı.

Sabah köpeklerine mama vermeye çiftliğe giden Bedenli, köpeğinin olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hırsızlık anı çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde arabayla çiftliğin yanından geçen kişilerin bir süre sonra köpeklerin bulunduğu alana girdiği görülüyor. Şüpheliler, daha sonra boynundaki ipi söktüğü Aksaray Malaklısı köpeği alıp götürüyor.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Bedenli, gazetecilere, çiftliğinde Aksaray malaklısı ırkı yetiştirdiğini söyledi.

Damızlık köpeğinin emek hırsızlarınca çalındığını, hırsızlık anının da güvenlik kameralarına yansıdığını ifade eden Bedenli, şöyle konuştu:

"Çiftliğime Aksaray'da köpek hırsızlığı olayları artınca kamera taktırmıştım. Tüm kayıtlar elimizde. Elimde bulunan son damızlık hayvandı. Adını 'Martin' koymuştum, 5 yaşındaydı. Aksaray'ın en güzel köpekleri arasındaydı. Hırsızlar sanki kendi yetiştirmiş gibi gelip çiftliğimden alıp götürmüşler. Son bir ay içerisinde 10-15 köpek çalındı Aksaray'dan. Köpekleri çok seviyorum ve emek vererek büyütüyorum onları. Çocuk gibi bakıyoruz onlara. Köpeğimin fiyatı 25-30 bin lira civarındaydı. Köpeğimi getiren olursa ödül vereceğim."

Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) Başkanı Muammer Tıpırdamaz ise son bir ay içerisinde kentte 15 değerli köpeğin çalındığını ifade etti.

Hırsızların, köpekleri çiftliklerden çalıp yurt dışına sattıklarını dile getiren tıpırdamaz, "Yoksa bu köpeklerimiz Türkiye'de olsa bize mutlaka bir yerden haber gelir. Bir fotoğraftan köpeğimizi tanırız. Çalınan köpekleri 3-5 bin liraya devrediyorlar." diye konuştu.

Son dakika haberleri! Malaklı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri! Malaklı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri! Malaklı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri! Malaklı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri! Malaklı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri! Malaklı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri! Malaklı hırsızlığı güvenlik kamerasında
AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

 Sinarit avına çıkan amatör balıkçının ağına dev camgöz köpek balığı takıldı

Sinarit avına çıkan amatör balıkçının ağına dev camgöz köpek balığı takıldı

 90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı

90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Mustafa Varank Vladimir Putin Necmettin Erbakan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Malaklı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 10:44:02. #1.11#