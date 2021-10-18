Son dakika haber! Gözaltına alınan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı tutuklu yargılanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3 çalışanı ile birlikte geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın mahkemece tarafından tutuklu yargılanmasına karar verildi.

KKTC'de 7 Ekim'de hakkında yakalama kararı çıkarılan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, işletmecisi olduğu kumarhanede hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanını zorla alıkoyarak, darp ve tehdit ettiği gerekçesi ile 15 Ekim'de 3 çalışanı ile birlikte gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Falyalı ve Hakan Atıcı, Serkan Beyar ve Türkistan Gülce adlı çalışanların bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmalarına karar verildi. Şahıslar Lefkoşa Merkezi Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)