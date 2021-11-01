Son dakika! Eski sevgilisinin yanındaki şahsı öldüren zanlı tutuklandı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da gece yarısı eski sevgilisinin yanında gördüğü şahsı sırtından tabancayla vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi fuar alanı mevkiindeki bir kafe önünde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracı içerisinde silahlı saldırıya uğrayan Hayati Çelik (42) sırtından vuruldu. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili S.E.'yi gözaltına aldı. Hayati Çelik'i eski sevgilisinin yanında olduğu için vurduğu tespit edilen S.E., akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN