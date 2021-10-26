Son dakika... Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Gençlerimizi zehirleyemeyecekler

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 20 Eylül'de ziyaret ettiği Bağlar ilçesinde futbol takımı forması sözü verdiği çocuklarla mahallede bir araya gelerek Beşiktaş, Diyarbakırspor ve Amed Sportif Faaliyet Kulübü forması dağıttı. Esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Aşkın, daha sonra 'Narko Alan Diyarbakır' projesinde görev alan timlerle görüşerek, "Uyuşturucuyla mücadele edeceğiz. Biz bunları sokaklardan çıkaracağız. Gençlerimizi zehirleyemeyecekler" dedi.

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ne 20 Eylül'de ziyaret gerçekleştiren Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, mahalledeki çocukların forma isteğini not aldı. Çocukların forma istekleri için mahallede çalışma yapan ekipler, Beşiktaş, Diyarbakırspor ve Amed Sportif Faaliyetler Kulübü formalarını hazırladı. Akşam saatlerinde mahalleye gelen Emniyet Müdürü Aşkın'ı, forma bekleyen yüzlerce çocuk karşıladı. Mahalle içerisine giren Aşkın, burada çocuklarla sohbet ettikten sonra istedikleri bedenlerdeki takımların formasını dağıttı.

Bağlar ilçesinde 21 Eylül'de başlatılan ve halen süren 'Narko Alan Diyarbakır' projesinde görev alan timlerle bir araya gelen Aşkın, burada icra edilen görevin önemini anlattı.