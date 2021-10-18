Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İkili ticaret hacmi) Bunu 500 milyon dolara çıkardığımız andan itibaren, aramızdaki bu ticaret hacmiyle çok daha farklı... - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İkili ticaret hacmi) Bunu 500 milyon dolara çıkardığımız andan itibaren, aramızdaki bu ticaret hacmiyle çok daha farklı...

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'nın başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'nın başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile bir araya geldi. Liderler heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının imza törenine katıldı. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İkili ticaret hacmi) Bunu 500 milyon dolara çıkardığımız andan itibaren, aramızdaki bu ticaret hacmiyle çok daha farklı...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İkili ticaret hacmi) Bunu 500 milyon dolara çıkardığımız andan itibaren, aramızdaki bu ticaret hacmiyle çok daha farklı...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İkili ticaret hacmi) Bunu 500 milyon dolara çıkardığımız andan itibaren, aramızdaki bu ticaret hacmiyle çok daha farklı...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Angola ile savunma sanayiinde iş birliği) Bu konularda tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Angola ile savunma sanayiinde iş birliği) Bu konularda tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik."

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olduğunu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olduğunu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler...

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem...
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