Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İkili ticaret hacmi) Bunu 500 milyon dolara çıkardığımız andan itibaren, aramızdaki bu ticaret hacmiyle çok daha farklı...
Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'nın başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'nın başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile bir araya geldi. Liderler heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının imza törenine katıldı. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.