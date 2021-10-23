Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla... - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla...

AA / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz."

AA / Hande İlbeyi Canca - Son Dakika Haberleri
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