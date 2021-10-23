Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla...
AA / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz."
AA / Hande İlbeyi Canca - Son Dakika Haberleri