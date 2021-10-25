Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "84 milyon vatandaşımızın her birinin meselesi bizim meselemizdir" - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "84 milyon vatandaşımızın her birinin meselesi bizim meselemizdir"

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (6 -son)

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 84 milyon vatandaşımızın her birinin meselesi bizim meselemizdir

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 84 milyon vatandaşımızın her birinin meselesi bizim meselemizdir

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 84 milyon vatandaşımızın her birinin meselesi bizim meselemizdir

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Salgın döneminde fedakarlık yapan vatandaşlarımızın üzerlerine daha fazla yük binmemesi için gereken tedbirleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Salgın döneminde fedakarlık yapan vatandaşlarımızın üzerlerine daha fazla yük binmemesi için gereken tedbirleri...

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında konuştu: (2)
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