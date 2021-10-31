Bahçelievler'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Bahçelievler'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 6 katlı binanın çatı dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bina sakinleri tahliye edildi.

Daha sonra ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.

Bahçelievler'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bahçelievler'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bahçelievler'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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