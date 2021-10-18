Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'a veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'a veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'a veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü

Son dakika! Babası Özdemir Bayraktar'ın vefatıyla ilgili Selçuk Bayraktar'dan duygusal paylaşım bir paylaşım geldi. Bayraktar'ın mesajında, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti." ifadeleri yer aldı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, 72 yaşında vefat etti. Yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak olan Bayraktar için çok sayıda isim ise taziye mesajı paylaştı.

Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'a veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü

"REHBERİM, DAVA ARKADAŞIM..."

Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar'ın yayımladığı duygusal mesajda, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü.. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O'ndan geldik O'na döneceğiz.." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'a veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Milli SİHA'lara adanan bir ömür! İşte yaşamını yitiren Özdemir Bayraktar'ın bilinmeyenleri

Milli SİHA'lara adanan bir ömür! İşte yaşamını yitiren Özdemir Bayraktar'ın bilinmeyenleri

 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kubilay Aka Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Süleyman Soylu Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'a veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 14:02:19. #1.13#