Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'a veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel
Son dakika! Babası Özdemir Bayraktar'ın vefatıyla ilgili Selçuk Bayraktar'dan duygusal paylaşım bir paylaşım geldi. Bayraktar'ın mesajında, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti." ifadeleri yer aldı.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, 72 yaşında vefat etti. Yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak olan Bayraktar için çok sayıda isim ise taziye mesajı paylaştı.
"REHBERİM, DAVA ARKADAŞIM..."
Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar'ın yayımladığı duygusal mesajda, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü.. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O'ndan geldik O'na döneceğiz.." ifadeleri yer aldı.
Ayrıntılar geliyor...
Haberler.com - Son Dakika Haberleri