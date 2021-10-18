Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'a veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, 72 yaşında vefat etti. Yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak olan Bayraktar için çok sayıda isim ise taziye mesajı paylaştı.

"REHBERİM, DAVA ARKADAŞIM..."

Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar'ın yayımladığı duygusal mesajda, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü.. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O'ndan geldik O'na döneceğiz.." ifadeleri yer aldı.

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