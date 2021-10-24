Antalya-Akşehir kara yolundaki trafik kazasında 1 kişi öldü - Haberler
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Antalya-Akşehir kara yolundaki trafik kazasında 1 kişi öldü

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Antalya-Akşehir kara yolunun, Engili Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya-Akşehir kara yolunun, Engili Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı otomobil, Ramazan Uğur'un (37) kullandığı 42 YF 252 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobilin içinde bulunan yolculardan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ile araç şoförü Atilla Özsoy yaralandı, araçtaki diğer yolcu Abdullah Azmi Uyar hayatını kaybetti.

Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Antalya-Akşehir kara yolundaki trafik kazasında 1 kişi öldü

Antalya-Akşehir kara yolundaki trafik kazasında 1 kişi öldü

Antalya-Akşehir kara yolundaki trafik kazasında 1 kişi öldü

Antalya-Akşehir kara yolundaki trafik kazasında 1 kişi öldü
AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri
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