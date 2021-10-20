Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bir patlama oldu. Patlama sonrası yangın çıktı, bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlerin bölgedeki benzin istasyonlarına sıçramaması için hummalı bir çalışma yürütülürken MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Olay kontrol altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ankara'da Dumlupınar Bulvarı'nda MTA Genel Müdürlüğü'nün önünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin edilirken, patlama sonrası ufak çaplı bir yangın çıktı.

Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Diğer yandan patlamanın olduğu bölgede 3-4 tane benzin istasyonu ve metro durağı olduğu öğrenildi.

Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan ilk açıklamada "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü içerisinde doğalgaz kazanına patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine 09.57'de Merkez, Bilkent ve Çayyolu istasyonları sevk edilmiş olup ekiplerimiz seyir halindedir" denildi.

Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama

MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır olaya müdahale edilmekte olup kontrol altına alınmıştır."

Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama

Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi Bakanlığa geldi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi Bakanlığa geldi

 Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title