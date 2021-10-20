Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama
Son dakika! Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bir patlama oldu. Patlama sonrası yangın çıktı, bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlerin bölgedeki benzin istasyonlarına sıçramaması için hummalı bir çalışma yürütülürken MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Olay kontrol altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
Ankara'da Dumlupınar Bulvarı'nda MTA Genel Müdürlüğü'nün önünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin edilirken, patlama sonrası ufak çaplı bir yangın çıktı.
Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Diğer yandan patlamanın olduğu bölgede 3-4 tane benzin istasyonu ve metro durağı olduğu öğrenildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan ilk açıklamada "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü içerisinde doğalgaz kazanına patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine 09.57'de Merkez, Bilkent ve Çayyolu istasyonları sevk edilmiş olup ekiplerimiz seyir halindedir" denildi.
MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır olaya müdahale edilmekte olup kontrol altına alınmıştır."