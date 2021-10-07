Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde, akşam namazını kıldırmaya gelmeyen 30 yaşındaki imam, lojmandaki evinde ölü bulundu. Cami cemaatine kendisini halsiz hissettiğini söyleyen ve vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan Ölçer'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Kulu'nun Ömeranlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 2 yıldır Uzunkuyu Yaylası Camisi'nde görevli imam Yıldırım Ölçer, akşam namazını kıldırmak için camiye gelmedi.

EKİPLER HAREKETSİZ HALDE BULDU

Eşinden boşanan ve yalnız yaşadığı öğrenilen imamı merak eden cemaat, Ölçer'in lojmandaki evine gitti. Kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenen vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, eve girdiklerinde Ölçer'i hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde vücudunda herhangi bir yara izi ve morluk bulunmayan Ölçer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

CEMAATE HALSİZ HİSSETTİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Cami cemaatine kendisini halsiz hissettiğini söylediği öğrenilen Ölçer'in kesin ölüm nedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Ölçer'in cenazesinin, otopsisinin ardından memleketi Ankara'nın Haymana ilçesi Sinanlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Deniz Seda Sayan Bülent Ersoy Mustafa Keser
Spor Cristiano Sergen Yalçın Kim Min-jae
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 00:41:53. #1.11#