Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci son yolculuğuna uğurlandı (2)

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 5 öğrenci Çatağıl köyünde toprağa verildi.

İscehisar Kara Mehmet Devlet Hastanesi morgunda işlemleri tamamlanan cenazeler, yakınları tarafından alınarak ilçeye bağlı Çatağıl köyündeki atıl vaziyetteki bir okulun bahçesine getirildi.

Okul masaları çocukların musalla taşı oldu

Çocukların cenazeleri, sınıflardan çıkarılan sıraların üzerlerine konuldu.

Namaz öncesi fenalık geçiren bazı öğrencilerin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Çocukların cenazeleri, ikindi namazına müteakip Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazelerin defni sırasında İsmail Eser'in annesi, oğlunun tabutuna sarılarak, "İsmail'im nur içinde yat. Kabrin cennet olsun. Yüzünü son kez gördüm. Kınalı kuzum, yavrum." diye ağladı.

Törene, öğrencilerin yakınlarının yanı sıra, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan kazanın ardından yaralılara müdahale eden Burhan Eser, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin süt topladığını ve sabah kaza yapan servis aracı ile birlikte köyden çıktığını söyledi.

Eser, "Bizim karşı mahalleden ortaokul öğrencilerini alıp götürüyor. Alanyurt köyüne sütü götürüp geri gelirken kaza yerini gördüm. Ben araçtan indim o esnada karşı taraftan bir araç daha geldi. Onlar da araçtan indi. Hemen çocuklara müdahale ettim. Nefes alanları yan çevirdim. Sonra da jandarma geldi." dedi.

Kazada hayatını kaybeden Melisa Demirel'in kardeşi Arda Demirel'in koşarak köydekilere haber verdiğini anlatan Eser, "Haber vermeye giden çocuğu ben görmedim. Çocuk kaza anında korkusundan köye koşmuş. Köye doğru gitmiş ve çobanı görmüş, orda haber vermiş. Arda Demirel, ölen kardeşi için 'bu kardeşim diyor' ama biz çocuğu bilemiyoruz." diye konuştu.

Olay

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan Rana (12) ve Musa Eser (10), Hakan Tek (16), Yağmur Duran ve bir öğrenci kentteki hastanelere kaldırılmıştı.