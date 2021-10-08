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Son dakika: Adana'da bir çocuğun hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Adana'da bir çocuğun hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasında

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adana'da 4 gün önce bir otomobilin çarptığı çocuklardan birinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ADANA (İHA) - Adana'da 4 gün önce bir otomobilin çarptığı çocuklardan birinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 4 Ekim'de Pozantı ilçesine bağlı Atatürk Caddesi Vuslat Sokak'ta meydana gelmişti. Plakası belirlenemeyen bir otomobil marketten çıkan Muhammet Yurtçu ile arkadaşı K.S'ye çarpmış, Muhammet Yurtçu olay yerinde hayatını kaybetmiş, K.S. ise Pozantı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kazayı yapan sürücü gözaltına alınırken, otomobilin çocuklara çarptığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. - ADANA

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