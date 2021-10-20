Son Dakika | ABD'nin Wisconsin ve Georgia eyaletlerinde silahlı saldırılar: 5 ölü

ABD'nin Wisconsin ve Georgia eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Kenosha Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Wisconsin'in Kenosha kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın topluma yönelik bir tehdit olmayan münferit bir vaka olduğuna inanıldığı kaydedildi.

Saldırıyla ilgili henüz kimsenin yakalanmadığını vurgulanan açıklamada, vurulanların kimliğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Atlanta'da saldırı: 2 ölü

Atlanta Polis Şefi Rodney Bryant düzenlediği basın toplantısında, Georgia'nın Atlanta kentinde 32 katlı lüks bir apartmandaki konutta düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Bryant, yerel saatle 03.30'da aldıkları ihbarı değerlendiren polislerin, olay yerine vardıklarında kendilerine ateş eden saldırgana karşılık verdiklerini söyledi.

Çatışmada, söz konusu kişinin öldüğünü belirten Bryant, polislerin konuta girdiklerinde bir kadını ölü bulduklarını ifade etti.

Bryant, çatışmada öldürülen kişinin konuttaki kadını öldürdüğünü ve ikilinin birbirini tanıdıklarını düşündüklerini dile getirdi.