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Son dakika 3. sayfa: Hatay'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Hatay'da kaçakçılık operasyonu Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 24 paket tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'da kaçakçılık operasyonu

HATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 24 paket tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Antakya'da bulunan 3 işyeri ve 1 depoda kaçak tütün ve mamulleri olduğu bilgisini aldı. İş yeri ve depoda yapılan arama da bin 24 paket tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.S. hakkında adli işlem yapıldı.

Son dakika 3. sayfa: Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika 3. sayfa: Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika 3. sayfa: Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika 3. sayfa: Hatay'da kaçakçılık operasyonu
İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - Son Dakika Haberleri
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