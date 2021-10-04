Son dakika! 1 kişinin öldüğü minibüse tüfekli saldırının nedeni 'yüksek sesle müzik dinleme' iddiası (2) - Haberler
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Son dakika! 1 kişinin öldüğü minibüse tüfekli saldırının nedeni 'yüksek sesle müzik dinleme' iddiası (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel
Son dakika! 1 kişinin öldüğü minibüse tüfekli saldırının nedeni 'yüksek sesle müzik dinleme' iddiası (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDISamsun'da park halindeki minibüste pompalı tüfekli saldırı sonucu Hakan Ateş'in öldüğü, 2 arkadaşının yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alper Taşdöven (21) tutuklandı, Ferdi Ş., Taner T. ile Yaşar İ.

SAMSUN (DHA) - 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Samsun'da park halindeki minibüste pompalı tüfekli saldırı sonucu Hakan Ateş'in öldüğü, 2 arkadaşının yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alper Taşdöven (21) tutuklandı, Ferdi Ş., Taner T. ile Yaşar İ. isee savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri
Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi
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Haber: Son dakika! 1 kişinin öldüğü minibüse tüfekli saldırının nedeni 'yüksek sesle müzik dinleme' iddiası (2) - Haberler
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