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Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Didim ilçesinde Abdulkadir Görmez (35), sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayıp, başından vurularak öldürüldü.

AYDIN'ın Didim ilçesinde Abdulkadir Görmez (35), sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayıp, başından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Görmez, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Görmez'i kaldırımda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Görmez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde 4 adet boş kovan ele geçirildi. Görmez'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Görmez'i tabanca ile vurarak öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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