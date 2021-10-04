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SOKAK HAYVANLARI AÇ KALMAYACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında sokaklardaki patili dostlar unutulmadı.

BURSA (DHA) - BURSA'da, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında sokaklardaki patili dostlar unutulmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimi ve Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte sokak hayvanları için 700 kilo mama dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü binasının bahçesinde hayvanseverlerin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sadece gözümüzün gördüğü hayvanları değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşam hakkına sahip olduklarını hatırlamamız açısından çok önemli" dedi. Müdürlük tarafından verilen kedi ve köpek mamalarını Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Kurucu üyesi Banu Baltacı ve Serap Mumcu ile hayvanseverler teslim aldı.

Etkinliğe katılan Jandarma köpeği "Makbuz" ise hayvanseverlerin gözdesi oldu.

SOKAK HAYVANLARI AÇ KALMAYACAK

SOKAK HAYVANLARI AÇ KALMAYACAK

SOKAK HAYVANLARI AÇ KALMAYACAK

SOKAK HAYVANLARI AÇ KALMAYACAK
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