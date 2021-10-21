Söğütlü Kaymakamı Gün'e ziyaretler sürüyor

Söğütlü Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şerafettin Gülerce, Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün'ü ziyaret etti.

Aynı zamanda Söğütlü Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı da olan Gülerce, yönetim kurulu üyeleriyle Gün'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Oda ve kooperatif faaliyetleri hakkında Gün'e bilgi veren Gülerce, ilçedeki personel ve öğrenci taşımacılığında paydaşlarla sürekli istişarelerde bulunduklarını kaydetti.

Gülerce, kooperatife verilen yetki çerçevesinde esnafa yönelik desteklerinin devam ettiğini bildirdi.

Kaymakam Gün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapacaklarını söyledi.