Söğütlü Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı - Haberler
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Söğütlü Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Söğütlü Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Söğütlü Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Söğütlü Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumuna biriken borcun ödenmesinin ardından kurumun yetkililerinin kendilerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Muğla ve Antalya'da yaşanan orman yangınları nedeniyle bölgeden teşekkür plaketleri aldıklarını anlatan Özten, tüm meclis üyelerinin katkıları olduğu için gönderilen teşekkür plaketlerini toplantı salonuna astıracağını kaydetti.

İlçede devam eden projeler hakkında bilgi veren Özten, sağlık merkezi inşaatında gelinen aşamadan bahsetti.

1000 kişilik spor salonu yapımının bittiğini aktaran Özten, salonun şu anda spor müsabakaları yapılabilecek durumda olduğunu ifade etti.

Özten, altyapı ve asfaltlama çalışmalarına da değinerek projeleri yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Söğütlü Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Söğütlü Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri
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