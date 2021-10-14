Soğukkanlı katil zanlısı silahı poşete koyup dükkandan çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soğukkanlı katil zanlısı silahı poşete koyup dükkandan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Soğukkanlı katil zanlısı silahı poşete koyup dükkandan çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir konfeksiyon dükkanı sahibi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir konfeksiyon dükkanı sahibi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından poşete koyduğu silahla soğukkanlı şekilde dükkandan çıkan katil zanlısı, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde Çorlu Belediyesi binasının altında yer alan dükkanda meydana geldi. Hasan Koyuncu'ya ait dükkana gelen Necati Ö., henüz tespit edilemeyen bir sebeple Koyuncu'ya tabanca ile ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine dükkana doğru yönelen vatandaşlar, poşet içerisine koyduğu silahla dükkandan çıkan katil zanlısını etkisiz hale getirerek olayın meydana geldiği cadde üzerinde yer alan polis merkezine teslim etti. Dükkana giren komşuları Hasan Koyuncu'yu kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hasan Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayı film izler gibi izleyen vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hasan Koyuncu'nun cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda katil zanlısının soğukkanlılığı ise dikkat çekti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Soğukkanlı katil zanlısı silahı poşete koyup dükkandan çıktı

Soğukkanlı katil zanlısı silahı poşete koyup dükkandan çıktı

Soğukkanlı katil zanlısı silahı poşete koyup dükkandan çıktı

Soğukkanlı katil zanlısı silahı poşete koyup dükkandan çıktı

Soğukkanlı katil zanlısı silahı poşete koyup dükkandan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Üçüncü kattan beton zemine düşen 2 çocuk annesi yaşamını yitirdi

Üçüncü kattan beton zemine düşen 2 çocuk annesi yaşamını yitirdi

 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden kan donduran itiraflar

Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden kan donduran itiraflar

 Jigolo olma bahanesiyle kandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon lira dolandırılmışlar

Jigolo olma bahanesiyle kandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon lira dolandırılmışlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Muhammet Emin Akbaşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Işıl Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Stefan Kuntz Lewis Hamilton Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Burak Yılmaz Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Soğukkanlı katil zanlısı silahı poşete koyup dükkandan çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:02:21. #1.12#