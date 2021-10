SODİMER'in

ORDU (Habermetre) - Ordu Valiliği ve SODİMER işbirliği ile gerçekleştirilen "Anne-Baba Okulu" programı bugün yapıldı. Bahçeşehir Koleji Konferans Salonunda düzenlenen programa Vali Tuncay Sonel, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Güven, Uludağ Üniversitesi Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı Doç. Dr. Nalan Kuru, Altınordu Kaymakam Erkan Karahan ve aileler katıldı. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) tarafından başlatılan ve İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından desteklenen "Anne-Baba Okulu" programında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, "Bugün Ordu'muz önemli bir toplantıya evsahipliği yapıyor. Anne-Baba toplumun en önemli yapı yaşıdır. Aile güçlü olursa toplumda güçlü olur. Toplum güçlü olduğu takdirde o toplumu oluşturan insanlar da mutlu olur" diye konuştu. Vali Sonel, "Biz ülkemizi kolay kazanmadık ve çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için hep birlikte çalışıyoruz. Burada verilecek bilgileri birlikte dinleyeceğiz. Çocuklarımıza daha güzel nasıl bir ortam sağlarız daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz" dedi. Anne ve babalara seslenen Vali Sonel, "Sizden şunu istirham ediyorum; çocuklarınız hangi işi yaparsa yapsın en iyisini yapmaya, mutlu olacakları işi yapmaya çalışsınlar, ondan heyecan duysunlar. Sevdikleri işi yaptıklarında başarı da kaçınılmaz olacaktır. Ordu güzel bir şehir 15 aydır Ordu Valiliği görevindeyiz ve bu şehri sevdik. Ordu'ya bir şey yapacaksak hep beraber yapacağız. Şehrimizi, bölgemizi, ülkemizi daha ileriye götüreceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı ve BAU Global Başkanı, eğitimci ve iş insanı Enver Yücel, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Doç. Dr. Gülçin Güven, Doç. Dr. Nalan Kuru'ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ordu'da olmaktan büyük keyif duyduğunu söyleyen SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Günümüz dünyası büyük bir hızla değişmekte ve dönüşmektedir. Bu dünya içerisinde çocuklar bir çok tehlike ve yeni durumlarla karşı karşıya kalırken anne babaların çocuklarının gelişimsel ihtiyaçlarına yönelik olarak psikolojik, sosyal ve akademik durumlarını anlamaları ise çok önemlidir. Çocukların yaşadıkları duyguların ve ihtiyaçlarının anlaşılması ve aileleri tarafından desteklenmesi için ise anne babaların kendilerini geliştirmeye, yenilikleri takip etmeye ve uzmanlardan destek almaya her zaman ihtiyaçları olacaktır" dedi. Erarslan; "Aile toplumun en küçük parçasıdır sözünü hayat bilgisi dersinde öğretiyoruz. Ülkemizde son dönemlerde pandemininde etkisiyle aile yapısında bazı değişiklikler olduğunu görüyoruz. Evlenme ve boşanma sayılarına yansıyor. Ordu ilimiz Türkiye'de istatistiklerde sert yerlerde değil. Türkiye'de her 3 çiftten biri boşanmakta ve bu süreçtende en çok çocuklar etkilenmekte. Evlenme yaşı kadınlarda 26, erkeklerde ise 28'dir. Boşanma ilk 5 yılda ortaya çıkmıştır. Böylesi rakamları da gözeterek ailenin çok değerli ve önemli olduğunu ve buna göre neler yapılması gerektiğini bugün hep beraber ortaya koyacağız. Ailenin sosyal kültürel ortamdaki değeri biz eğitimcileri de bu programa itti. bizler SODİMER ailesi olarak ücretsiz Türkiye'nin her tarafında giden bir merkeziz. Biz gidilmeyen yere gidenleriz. Geçen hafta Silopi'deydik, Nusaybin'deydik, Şırnak'taydık. Haftaya Sayın Valim Bitlis'e bizi gönderecek oralara gideceğiz. Derdimiz maarif, derdimiz Türk toplumu. Bu amaçla yola çıkan SODİMER Anne-Baba Okulu, tüm ülkemizde bu eğitimleri sürdürmek için tüm paydaşlarımızın da desteğiyle bu program sayesinde on binlerce ebeveyne ulaşmayı hedeflemektedir. " şeklinde konuştu. SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Keşke bizim de öyle bir Valimiz olsa. Atom karıncamız Sayın Valimiz Tuncay Sonel'e çok teşekkür ediyoruz. Enerjisi ile bizi motive ediyor. gösterdiği yakın ilgi ve destek dolayısıyla. teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Video konferans yöntemiyle programa bağlanan BAU Global Başkanı, eğitimci ve iş insanı Enver Yücel, okulların öğrencilere sadece akademik bilgi transfer edilen yerler olmaktan çıkarmak gerektiğini söyleyerek, öğrencinin başarısında anne baba desteğinin önemine vurgu yaptı. Enver Yücel, "Bizler eğitimciyiz. Türkiye'nin dört bir yanında eğitim kurumlarımız var. Pandemi sürecinde elde ettiğimiz başarılar, iyi işler var. Yaşanan pandemi dolayısıyla çocuklar evde anne babayla daha çok kaldı. Öğrencilerin psiko sosyal eksikliklerin daha fazla ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Sodimerin bu faaliyetini çok önemsiyorum. Okullar sadece akademik eğitim vermemelidir. Bahçeşehir Kolejleri olarak her türlü sosyal donatıya sahip eğitim kurumlarıyız. 20 bin öğrencimiz, 1. 000'e yakın akademisyenimizle Ordu'muzun hizmetindeyiz. Değerli Valimiz Tuncay Sonel'e de her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. "Anne-Baba Okulu" programında, Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, dijital ebeveynlik, Doç. Dr. Gülçin Güven gelişimin kilometre taşları ve Doç. Dr. Nalan Kuru duygu dostu ebeveynlik konusunda eğitimler verdi. Seminerlerin ardından programa katılan anne ve babalara Vali Tuncay Sonel, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan tarafından katılım belgesi takdim edildi. Programın sonunda Vali Tuncay Sonel, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Güven, Uludağ Üniversitesi Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı Doç. Dr. Nalan Kuruya çiçek takdim ederek, sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

