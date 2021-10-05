Sivas'ta minibüs ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Muzaffer Akyüz - Haberler | Güncel
Sivas'ın Zara ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki karı koca ağır yaralandı.
SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki karı koca ağır yaralandı.
Mustafa Yiğit idaresindeki 15 AG 077 plakalı otomobil, ilçe çıkışındaki kavşakta, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 NL 2411 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Emek Yiğit, AFAD ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Muzaffer Akyüz - Son Dakika Haberleri