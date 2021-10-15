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Sivas'ta düzenlenen "3. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi" başladı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta düzenlenen

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi başladı.

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi başladı.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilecek kongrenin açılış programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, SCÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç ile yurt içinden ve yurt dışından bilim insanları katıldı.

SCÜ ve Sivas tanıtım filmlerinin izlenmesiyle başlayan programda, Vali Ayhan, Sivas'ta yer alan ve coğrafi özellikleriyle dikkati çeken Sıcak Çermik, Altınkale, Yıldız Dağı Kayak Merkezi gibi kentin turistik yerlerinden bahsetti.

İbni Haldun'un "Coğrafya kaderdir" sözüne atıfta bulunan Rektör Yıldız ise, insan ve doğa arasındaki uyumun önemine değinerek, farklı coğrafyaların insanların hayat tarzına direkt etki ettiğini vurguladı.

Yıldız, coğrafyanın insanlarda birtakım kimlikler oluşturduğuna dikkati çekerek, "Kimliğin oluşmasında etkin olan kültür, toplumu bilmek coğrafya sayesinde mümkündür. Kültürünü ve yaşadığı toplumu bilen kişi, yaşadığı coğrafyanın farkına varır, diğer yerlerden farkını görür ve ona göre bir hayat tarzı oluşturur. Kongremizin bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sivas'ta düzenlenen '3. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi' başladı - Haberler
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