Sinop Mantısı nasıl yapılır? En güzel Sinop Mantısı tarifi! Sinop Mantısı malzemeleri nelerdir?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sinop Mantısı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sinop Mantısı hazırlamak için araştırma yapmaya başladı. Peki, Sinop Mantısı nedir? Sinop Mantısı yapılır? Sinop Mantısı nedir? Sinop Mantısı malzemeleri nelerdir? İşte En güzel Gyoza Sinop Mantısı tarifi!
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konuSinop Mantısı tarifi oldu. Peki en güzel Sinop Mantısı yemek tarifi nasıldır? Sinop Mantısı yemeği nasıl yapılır? Sinop Mantısı için gerekli malzemeler nelerdir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
SİNOP MANTISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?
HAMURU İÇİN Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
- 2 yumurta
- 2 su bardağı su
- Aldığı kadar un
İÇ HARCI İÇİN
- 1 soğan
- 400 g kıyma
- 1 tatlı kaşığı karabiber
HAŞLAMAK İÇİN
- Zeytinyağı
- Tuz
- Su
SOSU İÇİN
- 3 diş sarımsak
- 2 su bardağı yoğurt
- 200 g tereyağı
- 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
SİNOP MANTISI NASIL YAPILIR?
- Hamur için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaba alarak yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek dinlenmeye bırakın.
- İç harcını hazırlamak için, soğanı geniş bir kaba rendeleyin. Kıyma ve karabiber ekleyip karıştırın.
- Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın. Bezelerden bir tanesini unlayarak açın ve kare parçalar kesin.
- Kare parçalara kıymalı harçtan yerleştirip hamurun iki çapraz köşesini içe ve dışa bükerek kapatın.
- Tencerenin içine çok az zeytinyağı ve tuz ekleyin. Mantı hamurunu tencerede haşlayın.
- Sosu için, ezdiğiniz sarımsakları yoğurda ekleyerek hafif çırpın. Pişen mantıları bir servis tabağına alın.
- Üzerine tereyağında kavurduğunuz cevizleri ilave edin ve yoğurtla birlikte sunuma hazırlayın.
- Sinop mantısını, kolay bir şekilde hazırlanan patates köftesi ile birlikte servis edebilirsiniz.
SİNOP MANTISININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?
- Mantı hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hamurun kıvamıdır. Hamurun kıvamı tutuncaya kadar yoğurma işlemine devam edin. Topaklanmalar olursa elinizi yumruk şekline getirin ve bu bölgelere bastırın.
- İç harcı ilave etmeden önce soğuduğundan emin olun. Bu esnada hamuru dinlendirebilirsiniz.
- Dilerseniz mantıları haşlarken tavuk suyu veya et suyu kullanabilirsiniz. Bu sayede aroması artacaktır.
- Kaynama işleminde suyun taşmaması için, tencerenin kapağını aralık bırakacak şekilde kapatın.
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