Sinop Mantısı nasıl yapılır? En güzel Sinop Mantısı tarifi! Sinop Mantısı malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konuSinop Mantısı tarifi oldu. Peki en güzel Sinop Mantısı yemek tarifi nasıldır? Sinop Mantısı yemeği nasıl yapılır? Sinop Mantısı için gerekli malzemeler nelerdir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SİNOP MANTISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

HAMURU İÇİN Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2 yumurta

2 su bardağı su

Aldığı kadar un

İÇ HARCI İÇİN

1 soğan

400 g kıyma

1 tatlı kaşığı karabiber

HAŞLAMAK İÇİN

Zeytinyağı

Tuz

Su

SOSU İÇİN

3 diş sarımsak

2 su bardağı yoğurt

200 g tereyağı

2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

SİNOP MANTISI NASIL YAPILIR?

Hamur için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaba alarak yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek dinlenmeye bırakın.

İç harcını hazırlamak için, soğanı geniş bir kaba rendeleyin. Kıyma ve karabiber ekleyip karıştırın.

Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın. Bezelerden bir tanesini unlayarak açın ve kare parçalar kesin.

Kare parçalara kıymalı harçtan yerleştirip hamurun iki çapraz köşesini içe ve dışa bükerek kapatın.

Tencerenin içine çok az zeytinyağı ve tuz ekleyin. Mantı hamurunu tencerede haşlayın.

Sosu için, ezdiğiniz sarımsakları yoğurda ekleyerek hafif çırpın. Pişen mantıları bir servis tabağına alın.

Üzerine tereyağında kavurduğunuz cevizleri ilave edin ve yoğurtla birlikte sunuma hazırlayın.

Sinop mantısını, kolay bir şekilde hazırlanan patates köftesi ile birlikte servis edebilirsiniz.

SİNOP MANTISININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Mantı hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hamurun kıvamıdır. Hamurun kıvamı tutuncaya kadar yoğurma işlemine devam edin. Topaklanmalar olursa elinizi yumruk şekline getirin ve bu bölgelere bastırın.

İç harcı ilave etmeden önce soğuduğundan emin olun. Bu esnada hamuru dinlendirebilirsiniz.

Dilerseniz mantıları haşlarken tavuk suyu veya et suyu kullanabilirsiniz. Bu sayede aroması artacaktır.

Kaynama işleminde suyun taşmaması için, tencerenin kapağını aralık bırakacak şekilde kapatın.

Haberler.com - Gündem