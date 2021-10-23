SARAYDÜZÜ, SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesince düzenlenen "Sinop Kültür ve Turizm Sempozyumu" devam ediyor.

Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi salonunda düzenlenen sempozyumun üçüncü gününde, Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinin kültür ve turizm konularını içeren oturum ve paneller yapıldı.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop'un kültür şehri olduğunda herkesin mutabık olduğunu söyledi.

Sempozyumun ilk 2 gün Sinop merkezde düzenlendiğini belirten Dalgın, "Sinop ve yöresi antik çağlara kadar uzanan meskun mahal yeri, hatta antik çağlarda Sinop'un başkentlik yaptığı ifade edilir. Önemli bir liman şehri. Modern döneme geldiğiniz zaman, Sinop ile alakalı kalkınma planlarında kültürel turizm şehri olarak tanıtırlar. Sinop bir kültür şehri midir, yoksa turizm şehri midir tartışmalarını yaptık. Kültür şehri olduğuna da mutabık herkes. Turizm şehri de olsun istiyoruz ancak geçiminin çoğunluğunu turizmden kazanmıyorsa o şehre turizm şehre denmez. Belki turizm şehri olmaya aday bir şehir olarak ifade edilebilir." dedi.

Daha sonra Doç. Dr. Serdar Yener'in moderatörlüğünde yapılan oturumda konuşmacılar, Boyabat'ın tarihi geçmişindeki eğitim kurumları, kültürel kalıntıları, yazılı eserleri, hangi devletler tarafından yönetildiği, tarihi Boyabat evlerinin yaşatılması için yapılanlar konularında sunum yaptı.

Sempozyumun ikinci oturumunda Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Eravcı'nın moderatörlüğünde Boyabat yöresinde giyim kültürü, yiyecek içecek kültürü, geleneksel evleri, Boyabat Kalesi ve Çırabozan Dehlizi, türbeler ve evliyaları ele alındı.

Panele Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser ile akademisyenler katıldı.