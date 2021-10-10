Sınır kapısı çöplüğü

AVRUPA ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu üzerinde kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluşmasına neden olurken, sürücülerin bıraktığı atıklarla çevre kirliliği yaşanıyor. Sürücüler günlerce kuyrukta beklediklerini ve bu yüzden çöplerini çevreye attıklarını belirterek, ihtiyaçlarını giderecekleri tesislerin yapılmasını istedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Hamzebeyli Sınır Kapısı kara yolu üzerinde yoğunluk nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluşturuyor. Saatlerce kuyrukta bekleyen sürücülerin yol kenarına attıkları çöpler ise yol boyuncu çevre kirliliğine neden oldu. Çöplerin yol kenarında rüzgarla birlikte uçuşmasıyla geniş alanda poşet, pet şişe ve yemek atıklarıyla kirletildiği görüldü. Yol kenarına koyulan az sayıdaki çöp kutusunun ise yeterli olmadığı belirtildi.