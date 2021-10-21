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AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.

Lee Isaac Chung'un senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "Minari"nin başrollerinde Steven Yeun, Yeri Han, Yuh-jung Youn, Alan Kim ve Will Patton yer alıyor.

Amerikan yapımı film, 1980'li yıllarda ABD'nin Arkansas bölgesine göç edip burada kurdukları çiftlikle yeni bir hayata adım atmaya çabalayan Güney Koreli göçmen bir ailenin duygusal hikayesini odağına alıyor.

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