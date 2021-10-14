Sındırgı'dan Gazimağusa Belediyesine ziyaret

BALIKESİR (İHA) - Sındırgı'dan Dünya'ya uzanan kardeşlik protokolü, bilgi alışverişi ve kültür paylaşımı Kıbrıs ziyareti ile artarak devam ediyor.

Son yıllarda belediyecilik alanında gerçekleştirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Balıkesir'in Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve beraberindeki heyet kardeşlik ilişkilerini geliştirmek adına davet üzerine KKTC'de Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter rehberliğinde Kapalı Maraş bölgesi ve ilçe gezisi gerçekleştirilerek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Arter, 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın siyasi bir kararla açılmasının üzerinden bir yıl geçtiğini, kapalı Maraş'ı bu sürede 240 binin üzerinde insanın ziyaret ettiğini ifade ederek, Maraş'ın yaşayan bir şehre nasıl dönüşeceği, açılım sürecinin nasıl ilerleyeceği konularında çalışmaların devam ettiğini, bölgede Güney'deki insanların ve vakıfların malları olduğunu, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun formülleri ile ilerlemenin sağlanacağını söyledi.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı İsmail Arter ziyarette, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile geçmişe dayalı bir dostlukları olduğunu ifade ederek, belediyecilik anlamında bir kez daha görüşme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Belediyecilik alanında yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulunan ve Gazimağusa Belediyesi'nin ve Kıbrıs'ın Uluslararası Sındırgı Yağdıbedir Halı Kültür ve Sanat Günlerine de olan katkısının büyük olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş 14 yıl önce Gazimağusa Belediyesi halk dansları ekiplerinin Sındırgı'daki festivale katılığını hatırlatarak, Kıbrıs'ın kendileri için çok önemli stratejik bir noktada olduğunu kaydetti.

Sındırgı'nın Yağcıbedir halısı, termal kaynakları ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir ilçe olduğunu belirten Yavaş " Türkiye'nin alt ülkesi, kardeş topluluklarla ilgili Kıbrıs'ın kendileri için çok önemli stratejik bir noktada olduğunu, Liman ile Taşucu arasındaki bağlantının, Türklerin ilk girdiği noktalar ve eski yapıların kendilerini çok etkilediğini, geçmişte kapalı Maraş'ı denizden görme imkanı bulduklarını ve " kendi toprağımız var" niye girmeyiz diye hayıflandıklarını ifade etti. Kapalı Maraş'ın açılması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kazanılmış bir zaferdir. Kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ'ı alması, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi ve Maraş'ın tekrar açılması bizleri gururlandırdı. Gazimağusa Belediyesi ile kültürel ve ekonomik ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. Bu amaçla bugün buradayız. Bu tür ilişkiler ana vatan ile yavru vatan arasında bütünlüğün sağlanmasına da vesile olacaktır" dedi.

Yavaş, Gazimağusa Belediyesi ile kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini, bu amaçla ülkeye geldiklerini, daha önce muhtarlarla şimdi, ise belediye çalışanları ve müdürleri ile geldiklerini ifade etti.

Maraş'ın açılmasının Kıbrıs müzakerelerinde olumlu bir etki yaratması dileğinde de bulunan Başkan Arter, Maraş açılımının gerginlik ve kavga için yapılmış işler olmadığını söyledi.

Yavaş, ev sahipliğinden dolayı İsmail Arter'e teşekkür ederek, Arter'i Sındırgı'ya davet etti. Ziyaretin sonunda karşılıklı takdimler yapıldı. - BALIKESİR