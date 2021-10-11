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Sincan'da otomobilin çarptığı kurye yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sincan'da otomobilin çarptığı kurye yaralandı Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobil motorlu kuryeye çarptı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Sincan'da otomobilin çarptığı kurye yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobil motorlu kuryeye çarptı. Kazada kurye yaralandı.

Kaza Ankara'nın Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Çatalca Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Nuri U.'nun kullandığı 06 JPS 43 otomobil ile 09 ADC 896 Mehmetcan D.'nin kullandığı kurye motosiklet Çatalca caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ile savrulan motosiklet sürücüsü Mehmetcan D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralı, çevredeki hastaneye kaldırıldı. Mehmetcan'ın kuryeci arkadaşları ise ambulans gelene kadar yaralının başında bekledi Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sincan'da otomobilin çarptığı kurye yaralandı

Sincan'da otomobilin çarptığı kurye yaralandı

Sincan'da otomobilin çarptığı kurye yaralandı

Sincan'da otomobilin çarptığı kurye yaralandı
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