Sina Afra'dan Galatasaray Espor'a tebrik - Haberler
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Sina Afra'dan Galatasaray Espor'a tebrik

Playerbros - Haberler | Gamegar
Sina Afra'dan Galatasaray Espor'a tebrik

Galatasaray Espor'un #Worlds2021'e vedasının ardından Sina Afra'dan bir paylaşım geldi.

2021 Türkiye Büyük Finali'nde rakibi Nasr Esports'u beş maçlık seride 3-0'lık üstün bir skor ile mağlup ederek hem mevsim şampiyonluğunu hem de 2021 Dünya Şampiyonası biletini kazanan Galatasaray Espor'un Worlds mücadelesi 8 Ekim Cuma günü Beyond Gaming karşısındaki 3-2'lik mağlubiyet sonrası sona ermişti.

Türk espor severlerin heyecanla takip ettiği karşılaşmanın temsilcimizin aleyhine sonuçlanmasının ardından hem tebrik mesajları hem de performans değerlendirmeleri çeşitli sosyal medya platformları üzerinden paylaşıldı.

Galatasaray Espor'a gelen tebrik mesajlarından biri de 1907 Fenerbahçe Espor Takım Başkanı, girişimci ve yatırımcı Sina Afra tarafından paylaşıldı. Beyond Gaming karşılaşmasının ardından Twitter hesabı üzerinden paylaştığı Tweet'te Mojito, Bolulu, Zergsting ve Padden'ı etiketleyen Afra, "Elinizden geleni yaptınız. Kısmet başka günlereymiş." ve "GG" sözleri ile ülkemizi temsil eden isimleri tebrik etti.

Sina Afra tarafından Tweet'in tam halini aşağıda görebilirsiniz.

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Haber: Sina Afra'dan Galatasaray Espor'a tebrik - Haberler
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