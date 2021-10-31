Silivri'de bir kişi eşini öldürüp intihar etti - Haberler
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Silivri'de bir kişi eşini öldürüp intihar etti

AA / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel

Silivri'de bir kişi, yürüme engelli eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Silivri'de bir kişi, yürüme engelli eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Balaban Mahallesi Eslem Sokak'ta yaşayan Sinan Topçu (69), komşusuyla pazardan dönen eşi Servet Topçu'yu evde karşıladı.

Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle eşini tüfekle başından vuran Sinan Topçu, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmayla eve giren sağlık ekipleri, Topçu çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silivri'de bir kişi eşini öldürüp intihar etti

Silivri'de bir kişi eşini öldürüp intihar etti

Silivri'de bir kişi eşini öldürüp intihar etti

AA / Alparslan Ermiş - Son Dakika Haberleri
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