Şile'de hafriyat kamyonu yolda yan yattı: 1 yaralı - Haberler
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Şile'de hafriyat kamyonu yolda yan yattı: 1 yaralı

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Şile'de hafriyat kamyonu yolda yan yattı: 1 yaralı

Şile Paşaköy yolunda taş hafriyat yüklü kamyon bariyerlere çarparak yolda yan yattı.

ŞİLE, İSTANBUL (İHA) - Şile Paşaköy yolunda taş hafriyat yüklü kamyon bariyerlere çarparak yolda yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yan yatan kamyon havadan görüntülendi.

Kaza Şile'de Paşaköy yolunda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şile yolunda seyir halinde olan hafriyat taşlarını taşıyan Mercedes marka 41 AAV 667 plakalı kamyon bariyerlere çarptı. Sürücü o esnada direksiyon hakimiyetini kaybedince hafriyat kamyonu yolda devrilerek yan yattı. Devrilen kamyonun sürücüsünün yaralandığı belirlendi. Olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye sevk edilirken polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Trafik polisleri kazanın yaşandığı gölgede önlemler alarak trafiğin akşını sağladı. Devrilen kamyon drone ile havadan görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)

Şile'de hafriyat kamyonu yolda yan yattı: 1 yaralı

Şile'de hafriyat kamyonu yolda yan yattı: 1 yaralı

Şile'de hafriyat kamyonu yolda yan yattı: 1 yaralı

Şile'de hafriyat kamyonu yolda yan yattı: 1 yaralı

Şile'de hafriyat kamyonu yolda yan yattı: 1 yaralı

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