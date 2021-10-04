Siirt'te evin içine giren baykuş ev sakinlerini korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te evin içine giren baykuş ev sakinlerini korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te evin içine giren baykuş ev sakinlerini korkuttu

Siirt'te bir evin içine giren baykuşu gören ev sakinleri korkutan kaçtı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir evin içine giren baykuşu gören ev sakinleri korkutan kaçtı. Bir süre evin içinde uçan ve ürken baykuş girdiği camdan kaçarak gözden kayboldu.

Siirt'te müstakil evin açık çamından içeri baykuş girdi. Ev sakinleri baykuşu görünce korkudan evi boşalttı. Ev sakinleri komşuları olan Eyüp Yıldız'dan yardım istedi. Eve gelen komşu Yıldız, baykuşa zarar vermeden yakalamak için bir süre uğraştı, kısa bir sürenin ardından girdiği penceren kaçan baykuş gözden kayboldu.

Yıldız, o anları cep telefonuna kaydetti. - SİİRT

Siirt'te evin içine giren baykuş ev sakinlerini korkuttu

Siirt'te evin içine giren baykuş ev sakinlerini korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Şafak Sezer Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Muslera Gökhan Töre Serdar Aziz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Siirt'te evin içine giren baykuş ev sakinlerini korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:15:52. #1.17#