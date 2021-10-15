Şiddete maruz kalan veya kalma riski bulunan kadınlar için ortak çalışma - Haberler
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Şiddete maruz kalan veya kalma riski bulunan kadınlar için ortak çalışma

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şiddete maruz kalan veya kalma riski bulunan kadınlar için ortak çalışma

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Barosu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için protokol imzaladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Barosu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için protokol imzaladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile şiddete maruz kalan veya kalma riski bulunan, bu nedenle Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na başvuran kadınların hukuki destek almaları amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Adana Barosu arasında protokol imzalandı.

Söz konusu protokolle; Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunan, şiddete maruz kalan kadınların bireysel başvuruları alınarak ihtiyaç halinde Adana Barosu Kadın Hakları Merkezine yönlendirmeleri yapılacak.

Gerektiğinde avukat görevlendirmesi yapılacak

Dezavantajlı grupta yer alan kadınların hukuki danışmanlık ve destek ile ihtiyaç duyulması ve gerekli şartları taşımaları halinde Adana Barosu Adli Yardım Bürosundan avukat görevlendirilmesi gerçekleştirilecek. Bu protokol ile Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı personeline çeşitli eğitimler de verilecek.

Protokol; Adana Barosu'nda, Adana Barosu Başkan Yardımcısı ve Kadın Hakları Merkez Koordinatörü Av. Miyesser Ersalan Önenli ile Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay tarafından imzalandı.

Protokol imza töreninde; Adana Büyükşehir Belediyesi Sosyoloğu Elif Uras, Adana Barosu TBB Delegesi Av.Sinem Tanrısınatapan ve Kadın Hakları Merkez Başkanı Av. Ayşenur Karayel ile merkez üyesi Av.Melis Eşberk de hazır bulundu. - ADANA

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Haber: Şiddete maruz kalan veya kalma riski bulunan kadınlar için ortak çalışma - Haberler
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