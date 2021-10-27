Seydişehir'de otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seydişehir'de otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ali Ekici (69) idaresindeki 42 ZT 560 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir kara yolunun 5. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, Ali Ekici ile araçta bulunan Ayşe (64) ve Eymen Yasin Ekici (4) yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Seydişehir'de otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

Seydişehir'de otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
'Arabam çizildi, niye bakmadın' diye bağırdığı kapıcıyı bıçaklayarak öldürdü

"Arabam çizildi, niye bakmadın" diye bağırdığı kapıcıyı bıçaklayarak öldürdü

 Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title