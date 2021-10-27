Seydişehir'de otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ali Ekici (69) idaresindeki 42 ZT 560 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir kara yolunun 5. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, Ali Ekici ile araçta bulunan Ayşe (64) ve Eymen Yasin Ekici (4) yaralandı.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.