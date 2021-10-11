Servet Pandur kimdir? Servet Pandur hayatı ve biyografisi! Servet Pandur kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Servet Pandur merak konusu oldu. İşte Servet Pandur hakkında merak edilen Servet Pandur kimdir, Servet Pandur hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SERVET PANDUR KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Mart 1970

Kaç yaşında: 51yaşında

Nereli: Bergama

Boy: 1,6 m

Servet Pandur (d. 27 Mart 1970, Bergama), Türk oyuncu. 1993 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Hâlen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevini sürdürmektedir.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

• Krem Karamel : Zeynep Kaçar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009

• Ex-Press : Şirin Aktemur Toprak - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2008 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

• Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi? : Melchior Lengyel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006

• Yıldız Olmak Kolay mı : Nahid Sırrı Örik - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005

• Aşk Evlerden Uzak : Özen Yula - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004

• Aykırı İkili : Neil Simon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

• Ben Bir İnsan : Mustafa Şerif Onaran & Rüştü Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002

• İkinci Caddenin Mahkumu : Neil Simon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

• Tanrılar Erkek Olunca : Hasan Öztürk - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

• Arka Bahçe : Bilgesu Erenus - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

• Budala : Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

• Korku : Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

• Topuzlu : Hidayet Sayın - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

• Ferhad ile Şirin : Nazım Hikmet - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

FİLMOGRAFİ

• Kazara Aşk - 2021

• Fatma - 2021

• Hizmetçiler - 2020

• Ağır Romantik - 2020

• Bir Aile Hikayesi - 2019

• Kanatsız Kuşlar - 2017-2018

• Yılanların Öcü - 2014-2015

• A.Ş.K. - 2013

• Fatmagül'ün Suçu Ne? - 2010-2011

• Bir Varmış Bir Yokmuş - 2008 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

• Kod Adı Kaos - 2007

• Yeni Evli - 2007

• Hisarbuselik - 2006

• Kod Adı - 2006

• Ben Bir İnsan - 2002

ÖDÜLLERİ

• 2010 Baykal Saran Tiyatro Ödülü (Krem Karamel)

• 2010 1. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri Müzikal Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Krem Karamel)

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