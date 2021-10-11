Servet Pandur kimdir? Servet Pandur hayatı ve biyografisi! Servet Pandur kaç yaşında, nereli? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Servet Pandur kimdir? Servet Pandur hayatı ve biyografisi! Servet Pandur kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Servet Pandur kimdir? Servet Pandur hayatı ve biyografisi! Servet Pandur kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Servet Pandur, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Servet Pandur hakkında merak edilenler. Servet Pandur hayatı ve biyografisi. Servet Pandur kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Servet Pandur merak konusu oldu. İşte Servet Pandur hakkında merak edilen Servet Pandur kimdir, Servet Pandur hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 27 Mart 1970

Kaç yaşında: 51yaşında

Nereli: Bergama

Boy: 1,6 m

Servet Pandur (d. 27 Mart 1970, Bergama), Türk oyuncu. 1993 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Hâlen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevini sürdürmektedir.

• Krem Karamel : Zeynep Kaçar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009

• Ex-Press : Şirin Aktemur Toprak - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2008 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

• Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi? : Melchior Lengyel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006

• Yıldız Olmak Kolay mı : Nahid Sırrı Örik - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005

• Aşk Evlerden Uzak : Özen Yula - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004

• Aykırı İkili : Neil Simon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

• Ben Bir İnsan : Mustafa Şerif Onaran & Rüştü Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002

• İkinci Caddenin Mahkumu : Neil Simon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

• Tanrılar Erkek Olunca : Hasan Öztürk - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

• Arka Bahçe : Bilgesu Erenus - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

• Budala : Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

• Korku : Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

• Topuzlu : Hidayet Sayın - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

• Ferhad ile Şirin : Nazım Hikmet - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

• Kazara Aşk - 2021

• Fatma - 2021

• Hizmetçiler - 2020

• Ağır Romantik - 2020

• Bir Aile Hikayesi - 2019

• Kanatsız Kuşlar - 2017-2018

• Yılanların Öcü - 2014-2015

• A.Ş.K. - 2013

• Fatmagül'ün Suçu Ne? - 2010-2011

• Bir Varmış Bir Yokmuş - 2008 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

• Kod Adı Kaos - 2007

• Yeni Evli - 2007

• Hisarbuselik - 2006

• Kod Adı - 2006

• Ben Bir İnsan - 2002

• 2010 Baykal Saran Tiyatro Ödülü (Krem Karamel)

• 2010 1. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri Müzikal Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Krem Karamel)

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Demet Akalın İdo Tatlıses
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Stefan Kuntz
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Serdar Aziz Sergen Yalçın Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Servet Pandur kimdir? Servet Pandur hayatı ve biyografisi! Servet Pandur kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 13:03:42. #1.11#